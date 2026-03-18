Egadi: scompiglio in Aula dopo le dimissioni della consigliera Maiorana, tra ‘coincidenze’ e valide motivazioni

Le dimissioni della consigliera comunale egadina Giorgia Maiorana hanno portato scompiglio in Consiglio comunale. La decisione è arrivata dopo una richiesta di verifica delle troppe assenze in Aula, da parte di Forza Italia. Ma il dibattito si è acceso. “Apprendo delle dimissioni della consigliera Maiorana dal Consiglio Comunale del Comune di Favignana – Isole Egadi, presentate oggi in aula. Ascoltandola, posso in parte condividere le motivazioni di tale scelta: spesso si dimentica che chi ricopre un incarico pubblico, che sia il semplice consigliere, l’assessore o il sindaco, ha sempre una vita privata e professionale da portare avanti. Anche perché con il gettone di presenza (di circa 16 euro) né ci si può campare, né si può mandare avanti una famiglia. E il sottoscritto, con la scorsa legislatura, ne sa qualcosa”. Ad affermarlo è l’ex Consigliere comunale Pietro Giangrasso.

Giangrasso e le anomale “coincidenze”

Giangrasso continua: “Sorprendono però due cose: uno, la piattezza dell’aula: da circa un anno si sapeva delle molteplici assenze della consigliera Maiorana, ma nessuno proferiva parola. Eppure, ricordo soprattutto a me stesso che, quando si trattò dell’ex Consigliera Salerno, ci fu tutt’altro trattamento, addirittura con ricorsi al TAR. Forse perché la stessa Maiorana faceva parte, fino a oggi, dello stesso gruppo che allora chiedeva a spada tratta le dimissioni della Salerno? Due, la coincidenza di queste dimissioni: trovo del tutto singolare che queste dimissioni arrivano a pochi giorni dalla nota stampa del gruppo di Forza Italia alle Egadi, che chiedeva agli uffici preposti, giustamente, direi, di verificare tali assenze. Mi sorge però un dubbio: Forza Italia non aveva sostenuto Sammartano? E la Maiorana non si era candidata con loro? Aggiungo, ma nel gruppo Egadi Meravigliose – Sammartano Sindaco, non ci sono due Consiglieri di Forza Italia?“.

Nino Maiorana: “Motivi personali e lavorativi validi”

In merito all’articolo diffuso nelle ultime ore, parla Nino Maiorana, leader di Fratelli d’Italia Egadi: “E’ doveroso ristabilire la verità dei fatti, respingendo con fermezza ogni ricostruzione fuorviante e strumentale. Le dimissioni della consigliera comunale Giorgia Maiorana, come d’altronde chiarito nella seduta del Consiglio Comunale di Favignana di oggi, sono da ricondurre a serie motivazioni personali e lavorative, sempre prontamente documentate e giustificate alla Presidenza del massimo consesso civico. La consigliera Maiorana, come tanti nostri valenti giovani che sono costretti ad allontanarsi dalla propria terra d’origine e dai propri affetti più cari alla ricerca del lavoro, negli ultimi sei mesi, ha intrapreso un percorso di stage in Toscana che si è recentemente trasformato in una concreta opportunità lavorativa a tempo indeterminato. Appena appresa la notizia, la Maiorana, con senso di responsabilità e rispetto verso l’istituzione rappresentata ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni. Per lo stesso senso del dovere, la stessa consigliera, in accordo con il Capogruppo Francesco Sammartano, ha inizialmente scelto di non dimettersi, nella speranza di poter rientrare in Sicilia e continuare il proprio mandato. Nonostante la distanza, ha comunque proseguito la propria attività istituzionale attraverso la presentazione di interrogazioni consiliari, dimostrando attenzione e rispetto verso i cittadini che rappresentava. Solo nel momento in cui è diventato chiaro che non sarebbe stato possibile conciliare l’impegno lavorativo con il ruolo istituzionale, ha preso la decisione, sofferta ma responsabile, di rassegnare le dimissioni”. Maiorana specifica: “Quanto detto, si ritiene opportuno precisarlo per rispetto nei confronti di una giovane, come purtroppo tanti, che con coraggio ed intraprendenza è obbligata a ricercare altrove la propria affermazione professionale dopo anni di studio e sacrificio. A Giorgia Maiorana va il nostro ringraziamento per l’impegno profuso, la serietà dimostrata e il lavoro svolto nell’interesse della comunità delle Egadi. Le auguriamo il meglio per il suo futuro professionale e personale”.