Egadi: troppe assenze, si dimette la consigliera comunale Giorgia Maiorana

Giorni fa, il partito di Forza Italia delle Egadi aveva infatti presentato una segnalazione formale chiedendo una verifica ufficiale sulle presenze in Consiglio comunale della consigliera di minoranza Giorgia Maiorana. A sollevare la questione è il segretario di Forza Italia Egadi, Gaspare Hernandez, che, dopo aver consultato il direttivo della sezione locale del partito, ha deciso di portare formalmente all’attenzione delle istituzioni la situazione relativa alla partecipazione ai lavori consiliari della consigliera Giorgia Maiorana, eletta nella lista di minoranza “Egadi Meravigliose Sammartano Sindaco”.

A poco meno di una settimana, a seguito dell’esposto, durante i lavori di Consiglio, l’esponente Giorgia Maiorana ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale senza dare troppe spiegazioni. Alla prima seduta utile dovrebbe subentrare la prima dei non eletti, ovvero Kim Ernandez, di Forza Italia.