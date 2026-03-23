Referendum Giustizia: vince il NO. Come hanno votato i comuni trapanesi

Al Referendum sulla riforma della Giustizia, baluardo del Governo Meloni, a vincere è il NO dopo un’affluenza che ha sfiorato il 50%. In Italia il No si attesta ad oltre il 53%, mentre il Sì poco più del 46%. In Sicilia il No vince in maniera netta con il 60,99% di preferenze, mentre il Sì solo al 39,01%. In Provincia di Trapani No al 59,04%, Sì al 40,96% degli aventi diritto al voto. La riforma di modifica di 8 articoli della Costituzione che regola il ruolo della magistratura, firmata dal Ministro Nordio, non è passata anche per l’assenza di quorum.
Così hanno votato i comuni trapanesi:
|TRAPANI
|Comuni
|460 su 460
|sezioni
|ALCAMO
|41 su 41
|23/03/2026 – 16:37
|Definitivo
|BUSETO PALIZZOLO
|6 su 6
|23/03/2026 – 15:41
|Definitivo
|CALATAFIMI SEGESTA
|8 su 8
|23/03/2026 – 16:31
|Definitivo
|CAMPOBELLO DI MAZARA
|14 su 14
|23/03/2026 – 16:16
|Definitivo
|CASTELLAMMARE DEL GOLFO
|16 su 16
|23/03/2026 – 16:59
|Definitivo
|CASTELVETRANO
|30 su 30
|23/03/2026 – 16:57
|Definitivo
|CUSTONACI
|6 su 6
|23/03/2026 – 16:41
|Definitivo
|ERICE
|32 su 32
|23/03/2026 – 16:46
|Definitivo
|FAVIGNANA
|6 su 6
|23/03/2026 – 15:44
|Definitivo
|GIBELLINA
|6 su 6
|23/03/2026 – 16:44
|Definitivo
|MARSALA
|80 su 80
|23/03/2026 – 17:34
|Definitivo
|MAZARA DEL VALLO
|50 su 50
|23/03/2026 – 17:09
|Definitivo
|MISILISCEMI
|8 su 8
|23/03/2026 – 17:01
|Definitivo
|PACECO
|11 su 11
|23/03/2026 – 16:49
|Definitivo
|PANTELLERIA
|7 su 7
|23/03/2026 – 16:42
|Definitivo
|PARTANNA
|14 su 14
|23/03/2026 – 16:31
|Definitivo
|PETROSINO
|8 su 8
|23/03/2026 – 15:53
|Definitivo
|POGGIOREALE
|2 su 2
|23/03/2026 – 16:28
|Definitivo
|SALAPARUTA
|2 su 2
|23/03/2026 – 16:15
|Definitivo
|SALEMI
|19 su 19
|23/03/2026 – 16:08
|Definitivo
|SAN VITO LO CAPO
|5 su 5
|23/03/2026 – 16:49
|Definitivo
|SANTA NINFA
|6 su 6
|23/03/2026 – 16:45
|Definitivo
|TRAPANI
|67 su 67
|23/03/2026 – 17:45
|Definitivo
|VALDERICE
|13 su 13
|23/03/2026 – 15:55
|Definitivo
|VITA
|3 su 3
|23/03/2026 – 16:34
|Definitivo