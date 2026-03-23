Referendum Giustizia: vince il NO. Come hanno votato i comuni trapanesi

redazione

Condividi su:

lunedì 23 Marzo 2026 - 17:48

Al Referendum sulla riforma della Giustizia, baluardo del Governo Meloni, a vincere è il NO dopo un’affluenza che ha sfiorato il 50%. In Italia il No si attesta ad oltre il 53%, mentre il Sì poco più del 46%. In Sicilia il No vince in maniera netta con il 60,99% di preferenze, mentre il Sì solo al 39,01%. In Provincia di Trapani No al 59,04%, Sì al 40,96% degli aventi diritto al voto. La riforma di modifica di 8 articoli della Costituzione che regola il ruolo della magistratura, firmata dal Ministro Nordio, non è passata anche per l’assenza di quorum.

Così hanno votato i comuni trapanesi:

TRAPANIComuni460 su 460sezioni
ALCAMO41 su 4123/03/2026 – 16:37Definitivo
BUSETO PALIZZOLO6 su 623/03/2026 – 15:41Definitivo
CALATAFIMI SEGESTA8 su 823/03/2026 – 16:31Definitivo
CAMPOBELLO DI MAZARA14 su 1423/03/2026 – 16:16Definitivo
CASTELLAMMARE DEL GOLFO16 su 1623/03/2026 – 16:59Definitivo
CASTELVETRANO30 su 3023/03/2026 – 16:57Definitivo
CUSTONACI6 su 623/03/2026 – 16:41Definitivo
ERICE32 su 3223/03/2026 – 16:46Definitivo
FAVIGNANA6 su 623/03/2026 – 15:44Definitivo
GIBELLINA6 su 623/03/2026 – 16:44Definitivo
MARSALA80 su 8023/03/2026 – 17:34Definitivo
MAZARA DEL VALLO50 su 5023/03/2026 – 17:09Definitivo
MISILISCEMI8 su 823/03/2026 – 17:01Definitivo
PACECO11 su 1123/03/2026 – 16:49Definitivo
PANTELLERIA7 su 723/03/2026 – 16:42Definitivo
PARTANNA14 su 1423/03/2026 – 16:31Definitivo
PETROSINO8 su 823/03/2026 – 15:53Definitivo
POGGIOREALE2 su 223/03/2026 – 16:28Definitivo
SALAPARUTA2 su 223/03/2026 – 16:15Definitivo
SALEMI19 su 1923/03/2026 – 16:08Definitivo
SAN VITO LO CAPO5 su 523/03/2026 – 16:49Definitivo
SANTA NINFA6 su 623/03/2026 – 16:45Definitivo
TRAPANI67 su 6723/03/2026 – 17:45Definitivo
VALDERICE13 su 1323/03/2026 – 15:55Definitivo
VITA3 su 323/03/2026 – 16:34Definitivo

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta