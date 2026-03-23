Referendum Giustizia: vince il NO con oltre il 54% di preferenze. In Sicilia al 61%

Ore 17: In 52.183 sezioni su 61.533 in Italia il No perde qualcosa, attestandosi al 53,96%, mentre il Sì recupera di pochissimo (46,04%). In Sicilia in 4.487 sezioni su 5.306, il No continua la sua corsa vittoriosa e schiacciante al 61,12% (901.021 voti), mentre il Sì resta al 38,88% (573.048 voti). In Provincia di Trapani in 427 sezioni su 460, il No vince con il 59,04%; il Sì è al 40,96%.

Vediamo alcuni comuni al voto in Provincia di Trapani prima dello spoglio definitivo:

A Marsala in 73 sezioni su 80, No al 58,32%. Il Sì al 41,68%.

A Trapani in 47 sezioni su 67, No al 59,09%. Il Sì al 40,91%.

A Mazara in 49 sezioni su 50, No al 60,14%. Il Sì al 39,86%.

A Castelvetrano in 30 sezioni su 30, No al 57,23%. Il Sì al 42,77%.

A Castellammare in 16 sezioni su 16, No al 58,69%. Il Sì al 41,31%.

Ore 16.14: In Italia la metà delle sezioni è stata scrutinata e il dato va verso la conferma: a vincere è il No, quindi non passa la linea del Governo Meloni con la riforma Nordio. In 33.075 su 61.533 in Italia, il No è al 54,51%, mentre il Sì 45,49%. In Sicilia in 2.548 su 5.306, il No si attesta al 61,61%, il Sì solo al 38,39%. In Provincia di Trapani in 299 su 460, il No al 59,07%, il Sì si ferma al 40,93%.

Ore 16: In Sicilia il fronte del No si attesta a 61,31% in 1.295 su 5.306, mentre il fronte del sì è al 38,69%. In Provincia di Trapani il No è al 58,98% (160 sezioni su 460), mentre il Sì si ferma al 41,02%.

Ore 15.20: inizia lo spoglio. In Sicilia 134 seggi su 5.306 danno il No al 65,42%, il Sì al 34,58%. In Italia il No al 54% e il Sì al 46%. Dati relativi a 2.631 seggi su 61.533. Ma i dati sono in continuo aggiornamento. Dalla sezione 7 di Marsala, centro storico, i No sono 146, i Sì 140 (e una scheda nulla). Nella sezione 43 di contrada Dammusello 281 No, 161 Sì. Si profila il netto vantaggio. Al sud stravince il No, nel Lazio il No p passato in vantaggio sul Sì. Il Sì vince anche in Lombardia, Friuli, Trentino con numeri netti in Veneto. In Provincia di Trapani spoglio in 34 sezioni su 460: il No si attesta al 59,94%; il Sì al 40,06%.

Dopo i dati definitivi dell’affluenza, inizia lo spoglio nei seggi in tutta Italia per il voto sul Referendum sulla riforma della Giustizia. Due le preferenze per la modifica degli articoli della Costituzione in tema di magistratura: Sì o No. I primi exit poll – o instant poll – danno in vantaggio il No avanti tra il 49 e il 53% ma il Sì è di poco sotto tra il 47 e il 51%. La copertura del campione, alle 15, è dell’83%. C’è da ricordare che non c’è nessun quorum da raggiungere e anche un solo voto di scarto fa passare la riforma o meno. L’affluenza di oltre il 46% è un dato record per il referendum soprattutto da oltre 20 anni a questa parte, visto che l’elettorato ha sempre snobbato le urne per l’elezione referendaria.

Primi dati dai seggi. Nella sezione