Favignana, Forza Italia accende il caso ‘assenze’ in Consiglio

Le ripetute assenze della consigliera di minoranza Giorgia Maiorana finiscono al centro del dibattito politico a Favignana. Forza Italia Egadi ha infatti presentato una segnalazione formale chiedendo una verifica ufficiale sulle presenze in Consiglio comunale e sull’eventuale applicazione delle norme previste dallo statuto e dalla legge. A sollevare la questione è il segretario di Forza Italia Egadi, Gaspare Hernandez, che, dopo aver consultato il direttivo della sezione locale del partito, ha deciso di portare formalmente all’attenzione delle istituzioni la situazione relativa alla partecipazione ai lavori consiliari della consigliera Giorgia Maiorana, eletta nella lista di minoranza “Egadi Meravigliose Sammartano Sindaco”.

Secondo quanto evidenziato nella segnalazione, dall’esame dei verbali e delle convocazioni del Consiglio comunale emergerebbe un quadro di assenze numerose e reiterate da parte della consigliera, non sempre accompagnate, almeno per quanto risulta dagli atti consultabili, da una formale e documentata giustificazione.

Chiesta una verifica istituzionale

Una circostanza che, secondo Forza Italia, meriterebbe un approfondimento istituzionale. Lo statuto comunale e il regolamento per il funzionamento del Consiglio, infatti, prevedono per i consiglieri l’obbligo di partecipare alle sedute e disciplinano le conseguenze delle assenze ingiustificate, che nei casi più gravi possono arrivare fino alla decadenza dalla carica. Nella segnalazione viene inoltre richiamato l’articolo 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Testo unico degli enti locali, che prevede l’attivazione di una procedura formale di contestazione con garanzia del contraddittorio, rimettendo poi la decisione finale allo stesso Consiglio comunale. Per questo Forza Italia chiede che venga effettuata una verifica ufficiale delle presenze della consigliera Maiorana, con particolare attenzione alle assenze registrate e alle eventuali giustificazioni presentate. Qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa, il partito sollecita l’attivazione della procedura prevista dallo statuto comunale e dal regolamento consiliare, affinché sia il Consiglio a pronunciarsi nelle forme stabilite dalla legge.

“L’esigenza del rispetto delle regole istituzionali”

Nel documento si precisa inoltre che la segnalazione nasce esclusivamente dall’esigenza di garantire il rispetto delle regole istituzionali, il corretto funzionamento dell’organo consiliare e la piena rappresentatività democratica della comunità locale, “senza finalità personali e nel pieno rispetto del ruolo delle minoranze”. Secondo quanto riferito, Giorgia Maiorana mancherebbe dai lavori del Consiglio comunale in maniera continuativa da circa sei mesi. In caso di eventuale dichiarazione di decadenza da parte dell’aula, la prima dei non eletti Kim Ernandez, esponente di Forza Italia, potrebbe subentrare tra i banchi del Consiglio comunale.

Il precedente

Nel Consiglio comunale di Favignana c’è un precedente recente, quello della consigliera Giuseppina Salerno che per assenze – secondo lei giustificate dal suo lavoro di medico – è stata dichiarata decaduta da una delibera d’Aula. L’esponente di maggioranza, vicina al sindaco Francesco Forgione (poi sfiduciato dallo stesso Consiglio) ha fatto ricorso al Tar che ha accolto le sue istanze.