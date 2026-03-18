Alcamo, alla Cittadella dei Giovani arriva “Generazione Sicilia. Collezione Elenk’art” ￼

Dal 28 marzo al 31 maggio 2026 la Cittadella dei Giovani di Alcamo ospiterà una nuova tappa di “Generazione Sicilia. Collezione Elenk’art”, progetto espositivo inserito nel programma di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026. La mostra, curata da Alessandro Pinto e Sergio Troisi, metterà a confronto il lavoro di due artiste siciliane, Loredana Longo e Francesca Polizzi, all’interno di uno spazio che il Comune di Alcamo ha dedicato interamente ai giovani e pensato per avvicinarli all’arte, alla musica e alla scienza anche fuori dall’ambito scolastico. L’iniziativa nasce come prosecuzione del progetto già avviato a Gibellina lo scorso gennaio. In quella sede, fino al 10 maggio, il MAC – Museo d’Arte Contemporanea “Ludovico Corrao” ospita una selezione di opere della Collezione Elenk’art, mentre nell’ex Chiesa di Gesù e Maria è visibile un’installazione di Daniele Franzella.

I temi della mostra di Longo e Polizzi

Ad Alcamo, negli spazi dell’ex Mattatoio e dell’autoparco comunale, oggi sede della Cittadella dei Giovani, la mostra propone una riflessione su temi importanti come il conflitto, la memoria e la trasformazione della materia, affrontati attraverso i linguaggi diversi delle due artiste. Loredana Longo, con il progetto “It’s not yet dark / Non è ancora notte fonda”, affronta temi legati al conflitto sociale, storico e personale. Le sue opere utilizzano materiali segnati da interventi forti, come bruciature, incisioni e rotture, per raccontare le tensioni tra sfera pubblica e privata, tra protezione e minaccia. Francesca Polizzi, invece, presenta “Beringia”, un progetto basato sulla trasformazione dei materiali. Lana, cera, resina e altri elementi diventano opere scultoree fragili e in continua evoluzione, capaci di mettere in evidenza il rapporto tra resistenza e vulnerabilità, tra struttura e cambiamento.

Il progetto

Il progetto “Generazione Sicilia” punta a raccontare l’evoluzione dell’arte contemporanea nell’isola attraverso il patrimonio della Collezione Elenk’art, nata negli anni Settanta grazie ad Antonino Galvagno e arricchita negli anni successivi da Francesco e Silvia Galvagno. Partita da una raccolta di dipinti dell’Ottocento siciliano, la collezione si è ampliata nel tempo fino a comprendere arte italiana del Novecento, opere contemporanee e presenze internazionali. Oggi conta oltre 600 opere ed è considerata una delle più importanti realtà del collezionismo privato in Sicilia. Al suo interno trovano spazio nomi di rilievo della pittura siciliana come Alessandro Bazan, Francesco De Grandi, Andrea Di Marco e Fulvio Di Piazza, accanto ad artisti come Andrea Buglisi, Manfredi Beninati, Francesco Lauretta, Igor Scalisi Palminteri, Francesco Simeti, Loredana Longo e Daniele Franzella. Particolare attenzione viene riservata anche alle nuove generazioni, rappresentate da artisti come Dimitri Agnello, Francesca Polizzi e Roberto Orlando. Attraverso le tappe di Gibellina e Alcamo, “Generazione Sicilia” conferma così il ruolo di un collezionismo attivo, legato al territorio e capace di sostenere il dialogo tra generazioni artistiche diverse, promuovendo la ricerca contemporanea in Sicilia.