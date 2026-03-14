Al Cinema Golden di Marsala Ferzetti in “Domani interrogo” e Jumpers

Al Cinema Golden di Marsala in programma il film “Domani interrogo” con Anna Ferzetti, regia di Umberto Carteni, alle ore 19.30 e alle ore 21.30. Ad un liceo di Rebibbia a Roma viene assegnata una nuova docente di lingua inglese che si trova a interfacciarsi con studenti che convivono con la microcriminalità, problemi familiari e incapacità di gestire la propria emotività nel periodo adolescenziale. La professoressa, sebbene inizialmente intimorita dalla situazione, decide di non abbandonare la classe, iniziando un lento percorso di avvicinamento attraverso l’osservazione e l’ascolto degli alunni, con un cambiamento nel clima nella classe. Mentre continua il film d’animazione “Jumpers – Un salto tra gli animali” della Disney Pixar in proiezione alle ore 16 e alle ore 17.30.