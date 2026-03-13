Referendum e Amministrative, il PD: “Lavoriamo per il No, attenzione nelle città al voto per il sindaco”

Si è svolta la direzione provinciale del Partito Democratico che ha affrontato i temi del referendum del 22 e 23 marzo ma anche per le elezioni Amministrative che coinvolgono tre comuni trapanesi. Le prossime settimane saranno fondamentali per la campagna referendaria e tutto il partito sarà mobilitato per la difesa della Costituzione attraverso il voto del “No”. Ampio spazio è stato dedicato anche alle elezioni amministrative 2026. Il Partito Democratico sostiene con forza e convinzione la candidatura di Andreana Patti, convinto che rappresenti la giusta svolta per la città di Marsala. Grande attenzione anche alla situazione di Campobello di Mazara, rispetto alla quale è emersa la volontà di lavorare per costruire un’alternativa all’attuale amministrazione guidata dal sindaco Castiglione.

Importante anche il lavoro degli amministratori del PD che, coordinati dal responsabile Enti locali Marco Campagna, stanno avviando un confronto sulle necessità dei territori, il collaborazione anche il vice presidente della Provincia Ernesto Raccagna, con l’obiettivo di rendere l’attività amministrativa sempre più uniforme e coordinata con quella della Provincia. La segretaria provinciale Valeria Battaglia ha sottolineato come il PD debba continuare a lavorare per radicarsi nel territorio ed essere punto di riferimento delle coalizioni del campo largo.

“Il lavoro per costruire un progetto largo, inclusivo e radicato dimostra che quando il Partito Democratico dialoga con le energie civiche può diventare motore di una proposta credibile per il governo della città – dichiara la segretaria -. È un percorso impegnativo, che richiede di sapersi mettere al servizio di una coalizione ampia, con umiltà, ma anche con la consapevolezza che deriva dalla forza dei nostri valori. Il PD può e deve essere asse portante del progetto comune, contribuendo a definire la direzione, costruire i programmi e consolidare il rispetto e la collaborazione con le altre forze politiche e civiche”.