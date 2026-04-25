Domenica di Pallamano nei Palazzetti dello Sport di Marsala e Petrosino

La Pallamano di Marsala e Petrosino continua a giocarsela nel Camionato di serie B Maschile “Salute e Benessere” Girone Unico. L’Autosicura Pall Marsala giocherà domenica 26 aprile tra le mura amiche del Palasancarlo alle ore 16 contro la Pallamano Regalbuto, mentre allo stesso orario a Petrosino va in scena la gara tra la Puleo Il Giovinetto e la Teamnetwork Albatro N. G. La classifica del Marsala è più rosea, con 22 punti i lilybetani sono al quarto posto con gli stessi punti del TH Mascalucia, mentre i petrosileni – con un’annata falta di alti e bassi – si ritrovano nella parte bassa della classifica a 12 punti al pari dell’ASD PGS Villaurea. Una domenica di sport a Marsala e Petrosino per la Pallamano da seguire con attenzione.