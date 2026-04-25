Ginnastica: alla prima prova regionale medaglie per la Marsala Gym Lab

Grande partecipazione al Palagym di Messina, la prima prova del Campionato Regionale Silver FGI di ginnastica artistica. In pedana circa seicento atlete. Protagonista l’Asd Marsala Gym Lab, le cui ginnaste si sono distinte per esercizi curati, espressivi e ben strutturati, conquistando un bottino di tredici ori: nel livello LA base Senior 1 Gaia Valenti e Senior 2 Giorgia Adamo; nel LA avanzato Allieve 3 Clara Moretti e A4 Martina Fagarazzi; nel LB base Junior 2 Valeria Sorrentino; nel LB avanzato Allieve 1 Juliette Ciaramida e Junior 2 Chiara Isacco; nel LC base A2 Celeste Licari, A5 Viola Licari e Greta Patti a pari merito e Senior 2 Sharon Giubaldo; nel LD3 base A4 Greta Arceri; nel LD3 avanzato Senior 1 Carola Floreno. Sei gli argenti: Elena Palermo, Alyssa Milazzo, Greta Denaro, Anna Genna, Giorgia Angileri e Rachele Sciacca. Bronzo per Martina Casano nel LD3 base Senior 2. Buoni piazzamenti anche fuori dal podio, come Serena Anselmi, Lara Piccione, Giada Sparta, Clara Buffa, Viola Lombardino e Bianca Pruneri. Soddisfatta la tecnica Gilda Tortorici, che sottolinea la crescita costante del gruppo. Prossimo impegno per Emma Magro e Sofia De Filippi a Monterusciello, nella prova Gold valida per l’accesso ai Campionati Italiani di maggio.