25 Aprile con Cgil e Anpi nelle principali piazze delle città trapanesi

In occasione dell’81° anniversario dalla liberazione d’Italia dal nazi-fascismo, la Cgil di Trapani rinnova il proprio impegno civile partecipando attivamente alle celebrazioni promosse dall’Anpi, Associazione nazionale partigiani d’Italia, nelle principali piazze del territorio. “Il 25 Aprile – dice la segretaria generale della Cgil di Trapani Liria Canzoneri – rappresenta il cuore pulsante dei valori democratici e costituzionali che guidano ogni giorno l’azione sindacale a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. In un momento storico segnato da profonde incertezze, scendere in piazza significa ribadire l’attualità dell’antifascismo come base della nostra convivenza civile e della dignità del lavoro”.

Il programma delle iniziative, a cui prenderanno parte le delegazioni della Cgil, insieme ai rappresentanti dell’Anpi e delle istituzioni locali, prevede, nei principali centri della Provincia, momenti di commemorazione e di riflessione. In particolare, le iniziative si terranno a Trapani, alle 9,30, in piazza Martiri d’Ungheria, a Erice, alle 11, in via Pietro Ermenegildo Lungaro, a Marsala, alle 9, in Largo partigiani marsalesi, a Mazara del Vallo, alle 9, in via Dante Fiorentino, ad Alcamo, alle 9, in piazza Madrice e a Castelvetrano, dalle 9,30, in via Giovanni Giacalone. “Essere presenti il 25 Aprile nelle piazze della nostra provincia – dice la segretaria Canzoneri – è un dovere morale. Celebriamo la fine dell’oppressione, ma anche la nascita di un’Italia fondata sulla libertà e sul diritto. Invitiamo tutte le lavoratrici, ilavoratori, i giovani e i pensionati a unirsi a noi in questa giornata di festa e di impegno civile per continuare a difendere la Costituzione, contrastare ogni forma di intolleranza e per mantenere alta la memoria storica e i valori di libertà che hanno resogrande il nostro Paese”.