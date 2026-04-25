Marsala si prepara a Maratone, 25 Aprile e 1° Maggio sul fronte trasporti e panificazione

Marsala si prepara alla Sigel Marsala Marathon – Città Garibaldina, al 25 Aprile e al 1° Maggio sul fronte dei divieti in centro storico ma anche dei servizi di trasporto e sulla panificazione. La gara podistica del 26 aprile con partenza e arrivo a Piazza della Repubblica. Per l’evento sportivo organizzato dalla Polisportiva Marsala DOC – che si avvale del patrocinio del Comune di Marsala – la Polizia Municipale ha disposto variazioni alla circolazione veicolare nelle strade interessate sia al percorso breve (mezza maratona) che lungo (maratona).

Divieti per il passaggio della Maratona

In particolare, dalle ore 8 alle ore 15, il divieto di transito e sosta riguarderà: piazza della Vittoria-c.da Cuore di Gesù-piazza Della Vittoria_ Piazza della Vittoria (partenza ore 08:45), Viale Cesare Battisti, Via Honor Frost, Lungomare Boeo, Via Colonnello Maltese, Piazza Piemonte Lombardo, Lungomare Mediterraneo, Lungomare Florio, S.P. 84 fino alla rotonda Lido Signorino, tratto direzione Lido Tiburon Beach e ritorno, S.P. 84 direzione Petrosino fino a 10 mt. prima dall’intersezione con Contrada Cuore di Gesù (giro di boa), ritorno sul medesimo percorso, fino a Via Lipari, Via M. Gandolfo, prolungamento Via Noto, Viale Fazio, Via Roma, Piazza Matteotti, Via XI Maggio, Piazza della Repubblica, Via Garibaldi, Piazza Mameli, Via Sibilla, Viale Isonzo e arrivo in Piazza della Vittoria. Piazza Della Vittoria-c.da Cuore di Gesù-piazza Della Vittoria-Imbarcadero Mozia-piazza Della Vittoria_ Gli atleti proseguiranno su Viale Cesare Battisti, Via Honor Frost, Via C. Vito Falco, Lungomare Salinella Battaglia delle Egadi, Via Giacomo dell’Orto, S.P. 84 fino a Villa Genna, Lungomare Spagnola fino a mt. 100 dopo l’imbarcadero Storico di Mothia (giro di boa), ritorno sul medesimo itinerario, fino al Lungomare Boeo, Viale Isonzo e arrivo in Piazza della Vittoria (previsione, ore 15:00 circa). La Polizia Municipale, coadiuvata da volontari e personale dell’Associazione sportiva organizzatrice, regolamenterà la circolazione veicolare e pedonale sia nei percorsi alternativi, che nelle intersezioni temporaneamente interessate al passaggio dei podisti.

Servizio bus navetta il 25 e 26 aprile per lo Stagnone

Sabato 25 Aprile, al fine di snellire la circolazione veicolare nel versante nord e agevolare il raggiungimento della zona kite, è stato istituito un servizio bus-navetta dalla Cantina Birgi all’imbarcadero per Santa Maria. Nella fascia oraria 16.30/21.30 effettuerà il seguente percorso (ogni 20 minuti)Partenza presso la Cantina Birgi, Strada Provinciale 1, via San Pantaleo, via Baia dei Fenici, via Santa Maria e ritorno alla Cantina Birgi lungo lo stesso percorso; domenica 26 Aprile al fine di assicurare il servizio bus domenicale che raggiunge l’Ospedale, nella giornata della Maratona la Linea Marsala-Sappusi-Amabilina-Ospedale avrà come capolinea Piazza Marconi. Invariati gli orari A/R. Percorso di andata (ore 8,00/9.30/10.45/12.00): Piazza Marconi (Capolinea) – Corso Gramsci – Sappusi – Corso Gramsci – Via Trapani – Via Dante Alighieri – Via Colajanni – Via Vita – Amabilina – Via Salemi – Ospedale. Percorso di ritorno (8.45/10.15/11.30/12.00): Ospedale – Via Salemi – Amabilina – Via Vita – Via Colajanni – Via Dante Alighieri – Via degli Atleti – Stadio – Via G. Amendola – Direzione Piazza Falcone.

Stop alla panificazione nei festivi

Per quanto riguarda la panificazione, a Marsala i panifici resteranno chiusi il 25 e il 26 aprile e il 1° Maggio, Festa dei Lavoratori, così come previsto in seguito alla regolamentazione della propria attività di produzione.