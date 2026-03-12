Grillo presenta tre progetti per Marsala ma il Consiglio rinvia tutto sul polo di via Istria

Marsala guarda ai fondi del Programma PN Metro Plus e Città medie per rilanciare alcuni spazi della città con interventi dedicati a turismo, sport e inclusione sociale. Il piano, che prevede un investimento complessivo di circa 9 milioni di euro e il coinvolgimento di numerosi giovani, si articola in tre principali progetti urbani. Il primo riguarda la realizzazione di un hub turistico in Piazza Unità d’Italia, nell’area del Monumento ai Mille, pensato come punto di accoglienza e promozione degli itinerari culturali e naturalistici della città. Il secondo intervento è il parco sportivo di via Istria, uno spazio dedicato allo sport, alle attività extrascolastiche e all’inclusione sociale, collegato anche alla nuova scuola Mario Nuccio. Il terzo progetto prevede invece la nascita di un centro polifunzionale nel quartiere Amabilina, con campi sportivi, orto sociale, scuole di danza e musica e servizi dedicati alla comunità.

La seduta di ieri del Consiglio comunale di Marsala si è aperta proprio con la discussione su una variante urbanistica riguardante il Programma PN Metro Plus e Città medie, relativamente alla realizzazione del parco sportivo nel quartiere Istria. Dopo la relazione del dirigente Putaggio, sono intervenuti il vice sindaco Tumbarello e i consiglieri Di Pietra, Ferrantelli, Martinico e Orlando. Al termine, il Presidente Enzo Sturiano ha sospeso la trattazione dell’atto per consentire ulteriori approfondimenti in sede di Commissione Urbanistica. La seduta è poi proseguita con l’approvazione di due delibere riguardanti debiti fuori bilancio. I lavori del Consiglio comunale sono stati quindi aggiornati a mercoledì 18 marzo, alle ore 17.