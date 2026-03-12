A Marsala nascono l’hub turistico del Monumento ai Mille e i poli sportivi e sociali di via Istria ed Amabilina. VIDEO

Marsala prova a ridisegnare parte del proprio futuro urbano con un piano da quasi 9 milioni di euro dedicato a turismo, sport e inclusione sociale. Il programma, inserito nel progetto PN Metro Plus e Città Medie, prevede la nascita di tre nuovi poli cittadini e il coinvolgimento di circa 200 giovani nei prossimi due anni. Il progetto è stato presentato alla città nel Complesso San Pietro ieri e punta a rafforzare servizi, opportunità formative e spazi di aggregazione, con interventi distribuiti in diversi quartieri.

L’hub turistico al Monumento ai Mille

Il primo riguarda il nuovo hub turistico di Piazza Unità d’Italia, nell’area del Monumento ai Mille. L’obiettivo è creare un punto di riferimento per la promozione degli itinerari culturali e naturalistici di Marsala, con servizi di accoglienza più moderni e gestiti anche da giovani impegnati nella valorizzazione turistica del territorio.

Parco sportivo in via Istria e centro sociale e sportivo ad Amabilina

Il secondo intervento prevede la realizzazione di un parco sportivo in via Istria, collegato alle attività della nuova scuola Mario Nuccio. Qui sorgeranno campi sportivi e spazi per attività extrascolastiche, pensati per favorire socializzazione, sport e inclusione tra i giovani. Il terzo polo sorgerà nel quartiere Amabilina, con un centro polifunzionale che ospiterà campi sportivi, orto sociale, scuole di musica e danza e persino un centro medico, diventando un luogo di aggregazione e servizi per la comunità.

Grillo: “Marsala abbraccia la progettazione”

Il sindaco Massimo Grillo ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa: “Marsala abbraccia la co-progettazione come modello di sviluppo inclusivo, sostenibile e partecipato. Si tratta di un investimento socioeconomico per quasi 9 milioni di euro con progetti mirati nei quartieri più fragili, per favorire formazione e occupazione per famiglie a basso reddito e gruppi svantaggiati”. L’operazione rappresenta senza dubbio un segnale importante di attenzione verso rigenerazione urbana e politiche sociali.

Interrogativi ed aspettative

Tuttavia non mancano alcuni interrogativi. Il primo riguarda proprio il Monumento ai Mille, dove sorgerà l’hub turistico: la struttura è rimasta chiusa e in stato di abbandono per anni, e sarà necessario capire se il nuovo progetto riuscirà davvero a restituire centralità e funzionalità a quell’area simbolica della città. Un secondo riguarda la continuità nel tempo delle opportunità per i giovani coinvolti: il progetto parla di circa 200 ragazzi impegnati nei prossimi due anni, ma resta da capire se queste esperienze si tradurranno in occupazione stabile o resteranno interventi temporanei legati ai finanziamenti. Tra aspettative e interrogativi, il piano rappresenta comunque uno dei più consistenti investimenti sociali e urbani degli ultimi anni per Marsala. La sfida ora sarà trasformare i finanziamenti in servizi concreti e duraturi per la città.