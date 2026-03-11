Marsala: morto l’avvocato Ignazio Caruso, fu presidente dell’Associazione per la Storia Patria

L’avvocato marsalese Ignazio Armando Caruso, già Presidente dell’Associazione marsalese per la Storia Patria, scompare all’età di 80 anni. Conosciuto in campo giudiziario, il legale si era dedicato da sempre alla valorizzazione della Storia Patria. Era nato a Marsala nel ’45, ed attualmente anche membro della Commissione Toponomastica del Comune lilybetano. Negli ultimi tempi si era reso protagonista per aver segnalato al Comune di Marsala gli errori presenti nelle iscrizioni in latino di Piazza Mameli dopo il rifacimento della nuova pavimentazione. I funerali saranno celebrati domani, 12 marzo, alle ore 16 presso la Chiesa di SS Maria Ausiliatrice (Salesiani).

“L’Associazione e la città di Marsala perdono un grande e insigne storico, un uomo mite e disponibile, di grande e profonda cultura che ha dedicato gran parte della sua vita alla ricerca e allo studio“, si legge nella nota inviata alla stampa dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Marsalese per la Storia Patria.

La Commissione Toponomastica del Comune di Marsala ricorderà la figura umana e culturale dell’avvocato Caruso nel corso della seduta in programma martedì 17 marzo.