Trapani ricorda Pablito: omaggio a Paolo D’Angelo nel 5° anniversario della scomparsa

Cinque anni dopo la sua scomparsa, il popolo granata si prepara a ricordare uno dei suoi simboli più amati. Oggi, 31 maggio, alle ore 19, davanti alla Curva Nord dello stadio Provinciale di Trapani, quella che per anni è stata la sua seconda casa, amici, tifosi e appassionati renderanno omaggio a Paolo D’Angelo, per tutti semplicemente Pablito. Figura storica del tifo granata, Paolo D’Angelo è rimasto nel cuore di un’intera comunità sportiva che ancora oggi ne custodisce il ricordo. Leader carismatico della tifoseria, conosciuto e rispettato sui campi di tutta Italia, Pablito ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per generazioni di sostenitori del Trapani Calcio.

Il ricordo della sua scomparsa, avvenuta nel 2021, è ancora vivido nella memoria di tanti tifosi. Fu una giornata carica di emozione quella dell’ultimo saluto. Prima del funerale, il feretro venne portato allo stadio Provinciale, tra cori, applausi e una commozione palpabile. Attorno alla bara si raccolsero centinaia di persone, mentre striscioni e magliette granata, quelle che Paolo aveva sempre indossato con orgoglio, ne accompagnavano il viaggio tra le lacrime dei suoi amici e compagni di curva. Successivamente la cerimonia religiosa si svolse nella chiesa della Madonna di Trapani. A testimoniare la vicinanza delle istituzioni furono presenti il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, e, in rappresentanza del Comune di Erice, l’allora presidente del Consiglio comunale Gino Nacci.

Particolarmente toccanti furono gli interventi pronunciati al termine della celebrazione religiosa, quando alcuni tifosi, con la voce spezzata dall’emozione, ricordarono la figura di Paolo D’Angelo, il suo amore incondizionato per i colori granata e il legame profondo che aveva costruito con la sua curva. A distanza di cinque anni, quel ricordo resta immutato. L’appuntamento di domani davanti alla Curva Nord sarà un nuovo momento di raccoglimento e condivisione per celebrare la memoria di un uomo che ha fatto della passione per il Trapani una vera ragione di vita e che continua a vivere nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di condividere con lui trasferte, emozioni e battaglie sportive.