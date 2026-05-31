Santa Ninfa celebra la solidarietà: il 13 e 14 giugno torna la “Festa del Donatore Avis” ￼

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, l’AVIS Comunale di Santa Ninfa OdV, con il patrocinio del Comune, organizza l’edizione 2026 della “Festa del Donatore Avis”, in programma sabato 13 e domenica 14 giugno in Piazza Fleming. Due giornate dedicate alla solidarietà, alla sensibilizzazione e al ringraziamento verso tutti i donatori che, con il loro gesto volontario, contribuiscono ogni giorno a salvare vite umane. L’iniziativa punta anche a promuovere la cultura della donazione, soprattutto tra i più giovani, ricordando quanto sia fondamentale garantire scorte di sangue sicure e costanti per il sistema sanitario. Lo slogan scelto per l’edizione 2026 è “Una goccia di umanità. Dona il sangue. Salva vite”, un messaggio che richiama il valore sociale e umano della donazione periodica.

La manifestazione prenderà il via sabato 13 giugno alle ore 18 con una serata ricca di appuntamenti. In programma i saluti delle autorità civili, religiose e istituzionali, seguiti da testimonianze dedicate all’importanza della donazione del sangue. Spazio anche alla tradizionale premiazione dei donatori AVIS, con la consegna delle benemerenze previste dallo statuto associativo. Tra le iniziative più attese anche il sorteggio di un “Weekend Benessere” per due persone riservato ai donatori AVIS Santa Ninfa che hanno effettuato donazioni nel corso del 2025. La serata proseguirà con il concerto live della band “POP FICTION”, mentre nell’area della festa saranno presenti stand informativi dedicati alla donazione e un info point rivolto in particolare ai giovani donatori.

Previsto inoltre un “Aperitivo Solidale” con degustazione di cuzzetiello con polpette, gelato artigianale, acqua e vino. La partecipazione alla degustazione sarà gratuita per i soci AVIS Santa Ninfa, mentre per familiari ed esterni sarà richiesto un contributo di 10 euro tramite ticket da prenotare online entro il 2 giugno. Il weekend della solidarietà culminerà domenica 14 giugno con la Giornata di Donazione Sangue, in programma dalle 8 alle 13 sempre in Piazza Fleming. Un appuntamento concreto per trasformare la festa in un gesto di civiltà e altruismo. “Donare sangue è un gesto che salva la vita: insieme facciamo la differenza”, ricordano gli organizzatori.