Ad Alcamo controlli ai posti di blocco: alcol e droghe alla guida, 6 denunce

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno eseguito nel fine settimana scorso, dei servizi coordinati di controllo del territorio su strada tramite dei posti di blocco volti ad accertare le irregolarità e le infrazioni al codice della strada. I servizi svolti anche nell’ambito delle determinazioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica hanno consentito di denunciare 6 persone:

un tunisino e un palermitano entrambi 19enni sorpresi ad esito di perquisizione personale in possesso di dosi di hashish e marijuana;

un 55enne, in atto sottoposto alla detenzione domiciliare, sorpreso fuori dall’abitazione in violazione delle prescrizioni;

un alcamese di 22 anni che all’atto del controllo esibiva la carta di identità elettronica dalla quale avrebbe dolosamente rimosso il microchip;

un 30enne alcamese sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge;

un 18enne alcamese alla guida del proprio ciclomotore sprovvisto di patente di guida mai conseguita.

Medesimo contesto operativo, dove venivano controllati oltre 120 persone a bordo di 72 veicoli, sono state segnalate alla Prefettura di Trapani, quali assuntori di sostanze stupefacenti, 13 soggetti, oltre all’elevazione di diverse contravvenzioni per violazioni al codice della strada.