Ad Alcamo torna il CiokoWine Fest, un percorso di sensi e sapori dal 19 al 22 marzo

Il CiokoWine Fest torna ad Alcamo per la sua quarta edizione, in programma dal 19 al 22 marzo 2026. Un appuntamento che, negli anni, si è affermato come modello virtuoso di promozione territoriale per la Sicilia occidentale, capace di coniugare identità, impresa e visione strategica. Per quattro giorni, il centro storico di Alcamo diventa un percorso diffuso dedicato all’incontro tra il vino del territorio alcamese e il cioccolato di tradizione modicana: due eccellenze che dialogano in un progetto capace di generare valore economico e culturale anche nei periodi lontani dai grandi flussi turistici.

Un festival che racconta il territorio

Ideato da un’intuizione di Erasmo Longo e Giuseppe Fiore alla guida dell’Associazione STS – Sviluppo Territoriale Sostenibile, patrocinato dalla Città di Alcamo, dalla Regione Siciliana, dai Consorzi di Tutela e dalle Associazioni di categoria, il festival abita alcuni dei luoghi simbolo della comunità: da Piazza Ciullo al Collegio dei Gesuiti, fino al Castello dei Conti di Modica. Il castello porta questo nome proprio per via dello storico gemellaggio tra le città di Alcamo e Modica, un tempo unite sotto l’egida della stessa contea. La scelta di questi luoghi risponde alla volontà di costruire un’esperienza diffusa, dove il vino rappresenta la radice agricola e identitaria del territorio, mentre il cioccolato diventa un ponte sensoriale capace di accogliere culture diverse. Non si tratta di una semplice rassegna gastronomica, ma di un vero e proprio esempio di turismo esperienziale che nell’ultima edizione ha registrato quasi 10.000 presenze.

Convegni e momenti di confronto

La manifestazione si inaugura ufficialmente giovedì 19 marzo alle 10:30 in Piazza Ciullo con i saluti del sindaco Domenico Surdi, delle istituzioni e degli organizzatori Erasmo Antonio Longo e Giuseppe Fiore. L’edizione 2026 si arricchisce di momenti di confronto moderati dalla giornalista Marcella Ruggeri. Tra gli appuntamenti principali spiccano due convegni che si svolgeranno al Centro Congressi Marconi. “Oltre Stagione”, in programma giovedì 19 marzo alle 11:30, metterà a confronto rappresentanti istituzionali e operatori del settore sui temi dell’enoturismo e della promozione del territorio al di fuori dei periodi di alta stagione. Il giorno successivo, venerdì 20 marzo alle 11:30, si terrà invece “Lex et Gustus”, un approfondimento dedicato all’etica e alla tutela legale delle eccellenze agroalimentari italiane.

Cooking show e masterclass tra vino e cioccolato

Il programma del festival propone anche momenti dedicati alla degustazione e alla scoperta gastronomica. Al Castello dei Conti di Modica si svolgeranno i cooking show diretti da Peppe Giuffrè insieme a sei chef di rilievo del territorio: Nicola Bandi dell’Osteria Il Moro di Trapani, Giuseppe Sole del Grand Hotel Des Palmes di Palermo, Peppe Agliano della Corte dei Mangioni di Marsala, Rosi Napoli della Caupona di Trapani, Francesca Lombardo del ristorante Timo di Alcamo e Fabio Potenzano, volto noto della trasmissione televisiva “È sempre mezzogiorno”. Non mancheranno le masterclass dedicate all’abbinamento tra vino e cioccolato, guidate da esperti e ospitate nella Biblioteca comunale del Collegio dei Gesuiti. Gli appuntamenti, su prenotazione, accompagneranno i visitatori in percorsi di degustazione come “Sicilia: un viaggio tra Nero d’Avola e cioccolato”, “Pane, vino, amore e fantasia”, “Sicilia DOC in dolcezza: vendemmia tardiva e cioccolato”, la “Verticale Valpolicella”, “Il Lucido di Alcamo” e “CiokoWine 4.0”.

Giovani, arte e promozione del territorio

Il festival guarda anche alla formazione e alla creatività. Tra le iniziative in programma c’è il concorso “Miglior Piatto CiokoWine”, che vedrà sfidarsi sei istituti alberghieri delle province di Trapani e Palermo davanti a una giuria tecnica. Spazio anche ai più piccoli con CiokoLab, laboratori didattici guidati dal maître chocolatier torinese Davide Appendino, e all’arte con CiokoArt, evento che culminerà con la realizzazione dal vivo di una scultura in cioccolato firmata dall’artista Elisa Corallo. “Con la quarta edizione il CiokoWine Fest entra in una fase di piena maturità. In questi anni abbiamo lavorato per trasformare un’intuizione in un progetto strutturato di promozione territoriale. La presentazione alla BIT di Milano è stata un passaggio significativo che ci ha permesso di raccontare Alcamo e la Sicilia occidentale in un contesto nazionale”, spiega Erasmo Antonio Longo, presidente dell’Associazione STS. Dello stesso avviso Giuseppe Fiore: “Il CiokoWine Fest è il risultato di una programmazione che guarda al lungo periodo. Ogni edizione aggiunge contenuti, qualità e relazioni. L’obiettivo oggi è consolidare il respiro nazionale dell’evento e continuare a generare valore per il territorio”. Anche l’amministrazione comunale sottolinea il valore strategico della manifestazione. “Alcamo e Modica, dopo il legame storico, continuano a incontrarsi all’insegna di due eccellenze come il vino e il cioccolato. Grazie all’impegno dell’associazione STS, l’evento è cresciuto negli anni diventando un appuntamento turistico e culturale capace di coinvolgere tutta la città”, dichiarano il sindaco Domenico Surdi e l’assessore agli eventi Gaspare Benenati. L’obiettivo, concludono gli organizzatori, è continuare a rafforzare la rete tra imprese, istituzioni e operatori del territorio, dimostrando come la collaborazione possa trasformare un incontro di sapori in un’opportunità concreta di sviluppo per l’intera Sicilia occidentale.