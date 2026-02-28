Castellammare, nasce un nuovo ambulatorio infermieristico

Un nuovo ambulatorio infermieristico a Castellammare del Golfo.

Da venerdì 6 marzo 2026 sarà operativo nei locali del Presidio sanitario di contrada Duchessa, sede della Continuità Assistenziale e Guardia Medica Turistica. Un’iniziativa congiunta del Distretto sanitario di Alcamo, del Dirigente infermieristico Area territoriale dell’ASP e del Dipartimento Cure primarie.

Saranno assicurati due servizi

Prestazioni assistenziali: il mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e il venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30. In questo caso gli interventi riguarderanno, ad esempio, medicazioni, rilevazione parametri vitali, terapia iniettiva, sostituzione catetere vescicale, gestione stomie e devices, educazione terapeutica;

Punto prelievi: il mercoledì dalle ore 08.00 alle ore 10.30.

In relazione alle domande assistenziali, potrà anche essere previsto l’ampliamento delle giornate di apertura.

Agli Ambulatori infermieristici si può accedere generalmente tramite segnalazione del proprio Medico di medicina generale, del Medico ospedaliero o specialista, il medico di Continuità assistenziale, o tramite accesso diretto dell’utente.