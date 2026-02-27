Referendum giustizia: le ragioni del SÌ e del NO con l’Ordine dei medici trapanesi

Martedì 3 marzo presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trapani, in via Serraino Vulpitta n. 6, a Trapani, alle ore 18, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Referendum Giustizia – Le ragioni del SÌ e del NO a confronto”, promosso come momento di approfondimento e dibattito rivolto in particolare ai professionisti della sanità. L’iniziativa intende offrire un’occasione di analisi equilibrata sui quesiti referendari in materia di giustizia, mettendo a confronto le diverse posizioni in un dialogo aperto e argomentato. Per il Comitato per il NO interverranno la magistrata Giulia Sbocchia e il magistrato a riposo Dino Petralia. Per il Comitato per il SÌ prenderanno la parola gli avvocati Agatino Scaringi e Marco Siragusa. L’incontro si propone di fornire strumenti di conoscenza e di riflessione su un tema che investe l’assetto istituzionale del Paese e il rapporto tra giustizia, diritti e responsabilità, con particolare attenzione agli aspetti che possono interessare anche il mondo delle professioni sanitarie. La partecipazione è aperta agli iscritti e ai cittadini interessati.