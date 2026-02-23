Il Distretto Turistico trapanese avvia un percorso di formazione per operatori turistici

Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale promuove un percorso di formazione strategica e giuridico-amministrativa rivolto a operatori turistici, strutture alberghiere ed extralberghiere, gestori di locazioni turistiche e stakeholder del territorio. Il percorso rappresenta un’opportunità concreta per acquisire strumenti operativi, aggiornarsi sulla normativa vigente e rafforzare la competitività delle proprie attività nel contesto del turismo. La formazione è uno degli obiettivi del Piano operativo 2026. “Negli ultimi mesi abbiamo raccolto sollecitazioni, criticità e proposte da parte di operatori, gestori di strutture ricettive e professionisti del settore – dichiara Rosalia D’Alì, presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale – Da quell’ascolto nasce un’azione concreta: un percorso di formazione specifico, pensato su misura per le esigenze del nostro territorio e completamente gratuito. L’auspicio – conclude Rosalia D’Alì – è che possa diventare un appuntamento periodico, uno spazio stabile di aggiornamento e confronto a supporto del sistema turistico locale”.

La formazione si articola in due moduli complementari, fruibili anche singolarmente: formazione strategica che tratterà i temi del marketing territoriale, gestione del prodotto turistico, tendenze 2026, social media marketing e formazione giuridico-amministrativa che tratterà lanormativa Ue, nazionale e regionale, contratti e regolamentazioni turistiche. Gli associati del Distretto e gli operatori dei Comuni aderenti avranno la priorità di accesso. È possibile iscriversi anche a singoli moduli. Le iscrizioni sono aperte e obbligatorie. Per accedere al modulo di iscrizione e alla locandina con il programma completo, visitare il link dedicato allegato alla presente comunicazione. Il corso è gratuito e si terrà nella sede di Sicindustria Via Mafalda di Savoia, 26, Trapani dal 3 al 17 marzo 2026. Per ulteriori informazioni si può contattare il Distretto Turistico Sicilia Occidentale.