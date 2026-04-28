Nave fermata dalla Guardia Costiera di Trapani per inefficienza antincendio e avarie

Un’altra nave detenuta dal team ispettivo Port State Control della Guardia Costieria di Trapani e coordinato dalla Direzione Marittima di Palermo, è stata controllata e sottoposta ieri a fermo amministrativo. Si tratta di una nave cargo battente bandiera delle Isole Marshall in arrivo dal porto di La Valletta (Malta) per svolgere operazioni commerciali. L’ispezione effettuata a bordo della nave si aggiunge alle già numerose ispezioni eseguite nel corso di quest’anno dal Nucleo della Capitaneria di Porto di Trapani finalizzate a garantire il rispetto della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione che hanno consentito, ad oggi, di procedere al fermo amministrativo dopo pochi mesi dall’inizio dell’anno di tre navi.

Le irregolarità emerse, nel corso dell’ispezione, sono state complessivamente 7, alcune delle quali particolarmente gravi tanto da motivare il fermo amministrativo della nave come, ad esempio, alcune inefficienze legate all’impianto antincendio e la mancata comunicazione dell’avaria al voyage data recorder VDR cioè quel sistema che consente di registrare in ogni momento i dati del viaggio fondamentale per garantire la sicurezza in mare e consentire agli ispettori della Guardia Costiera di indagare su eventuali incidenti marini nonché di monitorare la manutenzione e l’efficienza della navi.

La nave non potrà ripartire dal porto di Trapani fino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni di sicurezza di bordo e, solamente, dopo che sarà stata nuovamente ispezionata dal Nucleo Port State Control della Capitaneria di Porto di Trapani. Le attività ispettive, come quella appena svolta, a bordo delle unità mercantili sono periodicamente eseguite da una selezionata aliquota di militari della Guardia Costiera in possesso di particolari competenze, attribuite a seguito di un duro percorso di studi di livello nazionale ed internazionale. L’impegnativa specializzazione conferisce alti standard di professionalità nell’effettuazione delle verifiche al fine di garantire che il trasporto marittimo avvenga in modo sicuro per i passeggeri e gli equipaggi, nel rispetto dell’ambiente marino e dei limiti di emissione in atmosfera nonché per assicurare le adeguate condizioni di vita e lavoro a bordo.