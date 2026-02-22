No F-35 a Birgi, la mobilitazione continua ad Alcamo

Prosegue la mobilitazione contro gli F-35 e contro l’addestramento presso l’aeroporto di Trapani-Birgi Airport. A renderlo noto è il Comitato No F-35 Trapani-Birgi, che annuncia una nuova assemblea pubblica per organizzare le prossime iniziative sul territorio. Il Comitato parla di un periodo di crescente partecipazione alle riunioni e alle assemblee dedicate al tema, oltre che di una serie di volantinaggi realizzati in diversi centri della Sicilia per sensibilizzare la cittadinanza. “Continuiamo la mobilitazione contro gli F-35 e contro l’addestramento a Birgi per il loro utilizzo”, si legge nella nota diffusa dagli attivisti.

La prossima assemblea si terrà il 5 marzo ad Alcamo, a partire dalle ore 20, presso il Centro Marconi (Aula Rubino), in Corso VI Aprile n.119. Sarà possibile partecipare anche da remoto. Per informazioni e per richiedere il collegamento online, il Comitato invita a scrivere all’indirizzo f35birgi@anche.no. “Partecipate per dire no agli F-35 all’aeroporto di Trapani-Birgi: sottraiamo i nostri territori alla guerra e alle servitù militari. I territori appartengono a chi li abita”, è l’appello lanciato dal Comitato, che ribadisce la volontà di proseguire l’azione di opposizione e di coinvolgere sempre più cittadini nel confronto pubblico sul futuro dello scalo e del territorio.