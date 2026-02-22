Il Marsala Futsal non molla e vince 5 a 2 con la Junior Domitia

Il Marsala Futsal conquista una vittoria fondamentale al Palazzetto dello Sport, superando lo Junior Domitia nella 16ª giornata del Campionato di Serie A2 Girone D. Non è stato però facile per gli azzurri regalare la vittoria al proprio caloroso pubblico con i campani sempre sbilanciati in avanti alla ricerca, trovata nel primo tempo, del pari. Tre punti comunque pesanti che permettono alla squadra di coach Tutilo di restare a -2 dalla vetta, col Messina primo, quando mancano due gare al termine.

Primo tempo_ Un primo tempo equilibrato, combattuto su ogni pallone, con entrambe le squadre molto offensive che non si risparmiano e Vallarelli dimostra grandi doti tra i pali del Marsala e lo farà per tutto il match con parate decisive. I padroni di casa cercano di sfruttare le ripartenze ed iniziano i primi nervosismi e i primi cartellini gialli. Al 9’ la sblocca De Bartoli – scatenatissimo – su assist di Pierro che batte il portiere sull’angolino. Sul finale prima Bonafede tutto solo, poi lo scambio Sanalitro-Barroso potevano essere ghiotte occasioni ma è la Junior che beffa la difesa lilybetana e al 18’ Fedele segna. Su una spinta vistosa su un De Bartoli in fuga, l’arbitro vede il fallo e concede il tiro libero trasformato da Cazzin al 19’. A 52 secondi dal termine il Marsala paga un errore in difesa e viene punito ancora da Fedele. L’ultima azione è tutta di Vallarelli che di piede ferma un pallone che avrebbe potuto infilarsi all’angolino.

Secondo tempo_ Sul 2 a 2 è come se si ricominciasse da capo. L’equilibrio regna sovrano. Da segnalare però le ottime intuizioni di Bonafede che suona la sveglia di un ritmo che era in calo. Al 9’ della ripresa dalla fascia sinistra Pierro s’inventa un tiro possente che riporta in vantaggio i padroni di casa. E’ 3 a 2. Il Marsala deve allontanare quanto più possibile l’avanzata della Junior. Gli ultimi 5 minuti scorrono lenti e senza troppe emozioni fino ai ‘giochi d’artificio’ finali, con un Vallarelli paratutto e il Marsala che s’infiamma con Cazzin che dalla lunga distanza vede la porta vuota a causa del portiere di movimento e sigla il 4 a 2 a un minuto dalla fine. La ‘manita’ a pochi secondi dal fischio dell’arbitro arriva con la ripartenza killer di De Bartoli lanciato dal solito Vallarelli.