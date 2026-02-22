Alcamo si veste di “Sabor Latino”, festival itinerante dal 23 al 26 febbraio

I sapori, la musica e il ritmo dell’America Latina invadono Alcamo. In Piazza della Repubblica, da lunedì 23 a giovedì 26 febbraio, si terrà “Sabor Latino”, il festival itinerante dedicato allo street food latino americano e alla sua cultura. I visitatori potranno gustare le specialità culinarie tipiche di Brasile, Argentina, Cuba, Venezuela, Messico e Spagna, insieme a cocktail originali, accompagnati da musica dal vivo e balli e folklore con ballerini professionisti. Gli stand saranno aperti lunedì 23 febbraio, dalle ore 18 a tarda notte, da martedì 24 a giovedì 26 febbraio, dalle ore 12,30 a tarda notte.