Gandolfo: “Giulia Adamo per Marsala? Scelta disperata e coraggiosa”

Nelle scorse ore il centrodestra marsalese ha trovato la sua candidata a sindaco: Giulia Adamo. L’ex primo cittadino lilybetano, già deputata regionale e presidente della Provincia trapanese, si è detta disponibile e la partita – pare – che sia chiusa. Giulia Adamo farà da contraltare al sindaco uscente Massimo Grillo, che non ha mai voluto ritirare la sua ricandidatura, convintamente sostenuto dai suoi ‘fedelissimi’ tra cui l’Udc e il movimento Liberi. Il nome che nei mesi si è rincorso, è stato quello di Nicola Fici che però poche settimane fa ha ufficialmente ritirato la sua candidatura a sindaco, per le troppe incertezze e i continui tira e molla all’interno delle compagini di centrodestra che però non volevano come candidato unitario Massimo Grillo. Allora hanno optato per Enzo Sturiano, che nel frattempo ha ritirato i tre assessori di riferimento dalla Giunta, assessori che non sono stati ancora sostituiti.

Si sono ricorsi altri nomi, quello della Adamo era tra i tanti, ma anche quello dell’on. Eleonora Lo Curto e di Paolo Ruggieri che poi ha lasciato liberi gli esponenti del suo movimento ProgettiAmo Marsala. Altri volti noti del centrodestra o comunque che avrebbero sposato il progetto di Nicola Fici – in Aula sempre rimasto all’opposizione della maggioranza Grillo – , invece, si sono piazzati con la candidata sindaco di centrosinistra Andreana Patti. Tra questi Giuseppe Carnese, Mario Rodriquez (vicinissimo a Fici) e Michele Gandolfo. Proprio il leader di Grande Sicilia in Città, ha commentato la scelta di un ritorno in campo di Giulia Adamo: “Una scelta disperata nel momento in cui si è sfaldata la coalizione di centrodestra assieme a quella civica che sta dirottando con Andreana Patti, avevano bisogno di una nuova candidatura e così Giulia Adamo è scesa coraggiosamente a supporto” afferma il medico marsalese che fornisce un quadro molto semplice ma anche molto chiaro di cosa accade in questo momento a quella ‘fazione’ politica che portò 5 anni fa alla larga elezione di Massimo Grillo.