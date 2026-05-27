Nuovo parco eolico a Mazara, energia per oltre 56mila famiglie ￼

Un nuovo parco eolico, della società Libeccio SRL, è in produzione a Mazara del Vallo. L’impianto, denominato “Vento di Vino 2”, rappresenta un ulteriore passo significativo per lo sviluppo delle energie rinnovabili in Sicilia e per il raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione. Il progetto è stato finanziato attraverso un accordo sottoscritto dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), da Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB) e da Libeccio SRL, società di progetto detenuta dal Gruppo FERA (Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative)e Byom SRL. Il parco eolico è composto da 7 aerogeneratori Vestas Enventus V162 da 6,4 MW, per una capacità installata complessiva di 44,8 MW. A regime, l’impianto sarà in grado di produrre energia rinnovabile sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico annuo di oltre 56mila famiglie, contribuendo in modo concreto alla transizione energetica del Paese.

Cosa prevede l’impianto

La V162-6,4 MW™ è una turbina eolica di nuova generazione della piattaforma EnVentus, progettata per garantire prestazioni elevate e grande versatilità in un’ampia varietà di contesti. Grazie al suo design avanzato, assicura grande silenziosità, con un livello di potenza sonora standard di 104,8 dB(A), combinando così prestazioni elevate e attenzione al territorio. Le attività di energizzazione della Sottostazione AT/MT sono state eseguite da PLC System S.r.l., società direttamente controllata da PLC S.p.A. L’intervento ha riguardato l’adeguamento e il potenziamento della sottostazione esistente, al fine di consentire l’immissione in rete dell’energia prodotta dal nuovo parco eolico “Vento di Vino 2”. Questo nuovo impianto si affianca a quello già operativo “Vento di Vino”, contribuendo ad aumentare la potenza complessiva autorizzata fino a 68,4 MW.

L’impatto sul lavoro

Durante la fase di costruzione del progetto sono stati creati oltre 270 posti di lavoro, con ricadute positive sull’economia locale. L’iniziativa contribuisce inoltre al raggiungimento degli obiettivi del piano REPowerEU e al rafforzamento della politica di coesione europea, sostenendo una crescita sostenibile e resiliente dei territori. Con “Vento di Vino 2”, il Gruppo FERA e BYOM rafforzano il proprio impegno nello sviluppo di impianti eolici all’avanguardia, contribuendo alla sicurezza energetica nazionale e alla riduzione delle emissioni climalteranti, in linea con le strategie europee per la lotta al cambiamento climatico. Sebastiano Falesi, membro del CdA del Gruppo FERA e di LIBECCIO, ha commentato: “La collaborazione tra partner industriali e finanziari di primo piano ha reso possibile la realizzazione di un’infrastruttura all’avanguardia, capace di coniugare innovazione tecnologica, affidabilità e rispetto per l’ambiente. Continueremo a sostenere iniziative che accelerino la transizione energetica e rafforzino la sicurezza energetica del Paese”.

Massimiliano Salvi, CEO di Byom e Presidente di LIBECCIO, ha dichiarato: “Con l’entrata in esercizio di ‘Vento di Vino 2’ compiamo un passo concreto verso un sistema energetico più sostenibile e resiliente. Questo progetto rappresenta non solo un investimento strategico nelle energie rinnovabili, ma anche un contributo tangibile allo sviluppo economico e sociale non solo del territorio siciliano”. Francesco Amati, Head of Vestas Italy, ha commentato: “L’entrata in esercizio di Vento di Vino 2 dimostra come la tecnologia eolica di ultima generazione possa contribuire in modo concreto agli obiettivi di transizione energetica dell’Italia. L’installazione di sette turbine V162 da 6,4 MW della piattaforma EnVentus combina elevate prestazioni energetiche, affidabilità nel lungo periodo e attenzione all’integrazione territoriale. Siamo orgogliosi di supportare Libeccio, il Gruppo FERA e BYOM con una soluzione pensata per creare valore duraturo e produrre energia pulita in Sicilia“.