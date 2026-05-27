Amministrative 2026: il PD riparte dai territori e rilancia la sfida democratica

La segretaria provinciale del Partito Democratico, Valeria Battaglia, commenta con soddisfazione e determinazione i risultati delle elezioni amministrative nei comuni di Marsala, Campobello di Mazara e Gibellina, tracciando una linea politica chiara per il futuro del partito nel territorio trapanese. “Lo scrutinio si è concluso e i dati ufficiali ci consegnano un risultato che, al di là dei numeri, racconta un ritorno politico importante del Partito Democratico nella provincia di Trapani. A Marsala, dopo anni di assenza, il PD è tornato protagonista con una propria lista e con il proprio simbolo, riaffermando con forza la propria identità e la propria presenza nel dibattito pubblico cittadino. Con quasi 3.500 preferenze e una percentuale vicina al 9 per cento, il Partito Democratico si afferma come quarta forza politica della città, dietro tre liste civiche ma davanti a molte realtà consolidate. È un risultato lusinghiero, frutto del lavoro quotidiano di donne e uomini che hanno affrontato una campagna elettorale difficile e complessa con passione, serietà e spirito di servizio. Avremo nostri rappresentanti in Consiglio Comunale pronti ad affiancare la nuova sindaca Andreana Patti nel percorso di rinnovamento amministrativo e politico della città. Marsala ha espresso una domanda di cambiamento che non può essere ignorata e il Partito Democratico sarà protagonista di questa nuova stagione con responsabilità, competenza e visione politica”.

Valeria Battaglia (PD)

Uno sguardo su Campobello

Battaglia si sofferma poi sull’esito elettorale di Campobello di Mazara, sottolineando il valore politico dell’esperienza costruita attorno alla candidatura di Gioacchina Catanzaro. “A Campobello di Mazara si apre per noi un percorso nuovo, certamente da riscrivere ma anche carico di prospettive. Voglio ringraziare Gioacchina Catanzaro e la sua straordinaria squadra per avere lottato senza mai risparmiarsi, incarnando fino in fondo il bisogno di discontinuità e di rinascita di una comunità che chiede di rialzarsi. Sono convinta che questa sia soltanto la prima tappa di una Primavera politica che non tarderà ad arrivare. Abbiamo gettato le basi di un nuovo cammino, abbiamo seminato idee, partecipazione e coscienza civile. Il seme è stato piantato e siamo certi che germoglierà”.

A Gibellina all’opposizione

Infine Gibellina, dove il Partito Democratico continuerà il proprio impegno per la costruzione di un percorso di radicamento. “A Gibellina rivolgo un augurio sincero a Giuseppe Fazzino, che guiderà il lavoro dell’opposizione in Consiglio comunale. Ci saremo con spirito costruttivo, portando avanti il nostro impegno con serietà e responsabilità, nell’interesse della comunità e del futuro del territorio. Continueremo a fare ciò che appartiene alla nostra storia e al nostro DNA politico: difendere i principi di uguaglianza, giustizia sociale e partecipazione democratica. Senza questi valori la politica perde il proprio significato più autentico e rischia di trasformarsi soltanto in una sterile rincorsa al consenso e alla gestione del potere – conclude la segretaria –. Vogliamo continuare a costruire comunità, risvegliare coscienze e dare voce a chi troppo spesso resta ai margini. Da queste amministrative emerge un dato politico chiaro: il Partito Democratico è vivo, presente e pronto a raccogliere la sfida del cambiamento in tutta la provincia di Trapani”.