Michele Galfano (Sud chiama Nord): “Alle amministrative di Marsala raggiunto un importante risultato”

Il commissario provinciale di Sud Chiama Nord Michele Galfano, movimento presente alle appena trascorse elezioni amministrative di Marsala con una lista assieme a Marsala Civica esprime soddisfazione per il risultato ottenuto alle elezioni amministrative che hanno visto l’elezione al primo turno del sindaco Andreana Patti.



“Un risultato importante – ha dichiarato Galfano – raggiunto grazie al sostegno dei cittadini e al lavoro svolto da tutta la squadra di Marsala Civica – Sud Chiama Nord”.

La lista ha inoltre conquistato due seggi in Consiglio comunale con l’elezione di Michele Gandolfo e Rino Passalacqua.

“Ringrazio tutti i candidati della lista, i volontari e gli elettori che hanno creduto nel nostro progetto politico. Questo successo rappresenta un punto di partenza per continuare a lavorare con impegno e responsabilità per il bene della città”, conclude il commissario provinciale Michele Galfano.