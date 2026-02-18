Carnese: “A Marsala il centrodestra ha scelto di non decidere. Io sostengo la Patti”. VIDEO

Pino Carnese consigliere comunale di Marsala che si ripropone, come ha di recente dichiarato, a ritentare la “scalata” verso un seggio di Palazzo VII aprile in una lista civica. “La scelta di sostenere la candidata Andreana Patti dopo avere militato io stesso nelle fila del centro destra, è stata quasi obbligata – ci dice il consigliere -. Nello schieramento da cui provengo io mi identificavo nella candidatura di Nicola Fici ma gli esponenti di quello schieramento hanno deciso…di non decidere”. Per il consigliere la destra ha deciso di non decidere. Secondo Carnese la confusione e l’indecisione che regna nel centro destra che ha fatto decidere il livello regionale è completamento sbagliata. “Io così ho scelto di aderire ad una lista civica guidata da Michele Gandolfo, con il quale abbiamo fatto spesso percorsi politici comuni e sono certo che la lista raggiungerà dei buoni riusultati”.

