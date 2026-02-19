Generazione Futura Lab: “lavoriamo per una proposta competente per Marsala e Campobello

Nel panorama politico della provincia di Trapani, Generazione Futura Lab si pone con una proposta che punta a superare i ‘vecchi schemi partitici’ per rimettere al centro il “Bene Comune”. Dalla segreteria provinciale guidata da Maurizio Spanò, la linea è: competenza, responsabilità e una visione a lungo termine che vada oltre il semplice consenso elettorale.

A Marsala, la dirigenza di Generazione Futura Lab, rappresentata localmente da figure come Alessandro Laudicina, è impegnata in una delicata operazione di sintesi. L’obiettivo è costruire un polo civico solido che possa dialogare con i partiti del centrodestra, ma mantenendo un’autonomia programmatica netta, la dirigenza sottolinea che la compattezza sbandierata da molte liste non deve essere una facciata. Mentre la città mormora sui possibili candidati sindaco, il Lab insiste sulla necessità di definire prima gli obiettivi, infrastrutture, turismo sostenibile e digitalizzazione della macchina amministrativa. Resta prioritario il confronto con altre realtà civiche per creare una massa critica capace di influenzare le scelte della coalizione.

Marsala: il “Cantiere” del centrodestra civico

Campobello di Mazara: consolidamento e nuove energie

A Campobello, la strategia di Generazione Futura Lab ha preso una forma ancora più strutturata con la nomina di Enzo Cuttone a coordinatore cittadino. Qui la sfida è duplice, risollevare il tessuto sociale e amministrativo dopo periodi complessi e offrire un’alternativa credibile alle forze tradizionali, per cui si sta lavorando a un pacchetto di iniziative programmatiche, su trasparenza Amministrativa che utilizzi strumenti digitali al fine di avvicinare il cittadino al Comune ma anche sviluppo locale e valorizzazione del territorio agricolo e costiero senza abbandonare l’idea dell’associazionismo e sul supporto alle famiglie. “Il nostro non è un impegno stagionale legato alle elezioni. Stiamo costruendo una classe dirigente pronta a governare con competenza e valori etici — ha chiosato il presidente SPANO’ -. Il Lab non guarda ai singoli comuni come isole, l’asse Marsala-Campobello di Mazara rappresenta un distretto che deve muoversi all’unisono sui grandi temi del PNRR e della transizione ecologica. Siamo consapevoli che il 2026 sarà l’anno della verità, la capacità di trasformare l’entusiasmo civico in progetti amministrativi concreti determinerà se la Sicilia occidentale potrà finalmente voltare pagina”.