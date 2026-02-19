Erice: iniziati i lavori sulla SP 20 dopo la voragine in strada

I lavori per il ripristino della viabilità sulla SP 20 in direzione Erice-Pizzolungo, sono stati avviati da stamattina come comunicato dal Libero Consorzio Comunale di Trapani dopo la voragine che si era aperta lungo la carreggiata. Ottenuta l’autorizzazione del Demanio Marittimo, la ditta incaricata dall’Ente ha proceduto ad iniziare l’intervento previsto con la realizzazione di una scogliera radente la strada per la protezione dell’asse viario interessato dall’area di cedimento dell’asfalto. Conclusi i lavori – stimati, di massima, in 10-15 giorni e legati alle condizioni meteorologiche – si procederà a ripristinare il manto stradale.