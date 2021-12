Erice: divieto di circolazione sulla SP20 – San Cusumano per veicoli superiori a 3,5 t

Preso atto delle criticità verificatesi sulla S.P. n. 20, nel tratto di San Cusumano, legate alle condizioni di dissesto idrogeologico e richiamato il verbale del tavolo tecnico tenutosi il 9.12.2021, alla presenza dei tecnici del Libero Consorzio, del Demanio Marittimo, di appartenenti ai Corpi di Polizia Municipali di Erice e Valderice, nonché di assessori delle rispettive giunte municipali, il responsabile del 9° Settore Polizia Municipale – magg. Armando Bellofiore, ha ordinato l’istituzione del divieto di circolazione in via Madonna di Fatima, dalla rotatoria di San Cusumano fino all’Opificio Castiglione, nelle due direzioni di marcia, per i veicoli aventi peso totale superiore a 3,5 tonnellate.

«In buona sostanza – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore con delega a Protezione Civile e Polizia Municipale Vincenzo Giuseppe Di Marco – ai fini della sicurezza, viene inibito il traffico ai mezzi con peso superiore alle 3,5 tonnellate in entrambi i sensi di marcia, sia provenienti da Pizzolungo che da San Cusumano. Una decisione che va nella stessa direzione dell’ordinanza n.40 del Comune di Valderice e che riflette le determinazioni intraprese nel tavolo tecnico che abbiamo convocato lo scorso 9 dicembre durante il quale tutti i partecipanti, pur non evidenziando situazioni tali da richiedere la chiusura del tratto di provinciale interessata dal dissesto, hanno concordato sulla necessità di vietare il transito della stessa ai mezzi pesanti».