Cyberbullismo, la Polizia dialoga con gli studenti di Alcamo

La Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo ha promosso una serie di incontri formativi – in occasione del Safer Internet Day – presso alcuni istituti scolastici primari e secondari del territorio, dedicati alla promozione della cultura della legalità e alla sicurezza in rete. Nel corso degli incontri, rivolti agli studenti delle diverse fasce d’età, sono state affrontate tematiche di grande attualità quali la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, fenomeni che incidono profondamente sulla crescita e sul benessere dei giovani. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata all’uso corretto e consapevole di internet e dei social network, con l’obiettivo di fornire ai ragazzi strumenti utili per riconoscere i rischi della rete, tutelare la propria privacy e adottare comportamenti online responsabili.

Durante gli incontri, gli operatori della Polizia di Stato hanno illustrato casi concreti, chiarito i profili normativi connessi ai reati informatici e spiegato le modalità con cui chiedere aiuto o segnalare situazioni di pericolo. Ampio spazio è stato riservato al dialogo e al confronto diretto con gli studenti che hanno partecipato con interesse e posto numerose domande. Agli appuntamenti hanno preso parte anche operatori specializzati della Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica di Trapani che hanno approfondito gli aspetti tecnici legati alla sicurezza digitale e alle principali minacce online, offrendo un contributo qualificato e mirato alla prevenzione. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Polizia di Stato volto a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e scuola, nella convinzione che la prevenzione e l’educazione alla legalità rappresentino strumenti fondamentali per garantire ai giovani un ambiente, reale e virtuale, più sicuro e rispettoso.