Giustizia: costituito ad Alcamo il Comitato a sostegno del No al Referendum

E’ stato costituito ad Alcamo, il Comitato “Società Civile per il NO al Referendum Costituzionale”, in programma il 22 e il 23 marzo. Prosegue, così, la costituzione dei Comitati per il “No” nel territorio trapanese, dove sono anche in fase di organizzazione una serie di iniziative per illustrare le ragioni del no alla legge Nordio. A comporre il comitato alcamese sono la Cgil, la Csl – Confederazione sindacale lavoratori, le associazioni Anpi, Federconsumatori, SEquS – Sostenibilità – Equità – Solidarietà, il Partito democratico, il Movimento 5 Stelle e Avs.L’incarico di referente del comitato è stato affidato ad Alfonso Morrone.