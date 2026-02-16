Alcamo: ladro si arrampica ma cade dal secondo piano e muore

Tragica fine per un giovane di 28 anni, di origine tunisine che è morto cadendo dal secondo piano di un edificio. Pare stesse tentando la fuga tra i balconi ma ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. La vicenda triste si è consumata ad Alcamo, in via Galilei, strada che si affaccia su corso VI Aprile. La Procura ha disposto l’autopsia per accertarne la morte e la dinamica. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dai carabinieri e pare che il 28enne si trovasse lì per derubare.