Continua la successione di scosse sismiche davanti alle coste di Trapani e Palermo

Ormai sta assumendo le sembianze di uno sciame sismico la successione di scosse di terremoto che si sta verificando tra il Tirreno Meridionale e il versante settentrionale della Sicilia.

Dopo le scosse del pomeriggio e della prima parte della serata, ce ne sono state altre anche nel corso della notte tra sabato e domenica. Complessivamente ne sono state registrate 7 in meno di 24 ore.

Alle 23.48 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato un evento sismico di magnitudo 3.9 ML, con epicentro in mare, a 65 km da Trapani e 78 da Marsala.

Le altre due scosse sono state rilevate all’1.53 e alle 4.04. La prima delle due, di magnitudo 2.2 ML, ha avuto il suo epicentro in mare, a 48 km dalla costa di Palermo e 77 km dal litorale trapanese. La seconda, più forte, ha raggiunto una magnitudo pari a 3.7 ML, con epicentro a 82 km da Trapani e a 87 da Marsala.