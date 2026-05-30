Diavoli Rossi Marsala protagonisti ai Campionati Nazionali CSAIn

Grande successo per la Polisportiva Diavoli Rossi ai Campionati Nazionali CSAIn di ginnastica artistica, disputati all’Accademia della Ginnastica di Cesenatico dal 20 al 24 giugno. La società marsalese, presente con 21 atlete e 2 atleti, ha conquistato un importante bottino di medaglie: 5 ori, 4 argenti e 6 bronzi. A laurearsi campioni d’Italia sono stati Clara Morsello, prima classificata alla trave nella categoria Allieve Super A; Martina Marchetti, oro al volteggio nella Senior 1 B; Giorgia Gimondo, prima al volteggio nella Senior 2 B; Marco Bonafede, vincitore al corpo libero nella categoria Allievo D; e Andrea Fazio, primo classificato sia al corpo libero che alle parallele nella categoria Junior C.

Medaglie d’argento per Quyet Cerami al corpo libero nella Junior Super A, Miriam Venezia al volteggio nella Senior 2 Super A, Matilde Gullo al volteggio nella Senior 1 B e ancora Marco Bonafede nel volteggio categoria Allievo D. Sul podio anche Martina Amodeo, terza alla trave nella Senior 1 Super A; Ilaria Mirabile, bronzo alle parallele nella Senior 1 C1; Rossella Santoro, terza al volteggio nella Junior A; e Ginevra Casano, bronzo al corpo libero, alle parallele e al volteggio nella categoria Promessa D. Archiviata la trasferta nazionale, la Polisportiva Diavoli Rossi guarda ora ai prossimi appuntamenti sportivi. Tutti gli atleti della società saranno infatti protagonisti del saggio di fine anno in programma domenica 21 giugno alle ore 18 al Palazzetto dello Sport di Marsala.