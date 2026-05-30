Da Marsala a Rai 1: Giulia Teri debutta oggi con “Linea Med”

Un nuovo importante traguardo professionale per la marsalese Giulia Teri, che oggi, sabato 30 maggio, farà il suo debutto su Rai 1 come volto di “Linea Med”, il programma dedicato al Mediterraneo in onda alle 17.10, visibile anche su RaiPlay. Per Giulia Teri si tratta dell’approdo a una delle reti più prestigiose della televisione italiana, al termine di un percorso professionale costruito con passione, determinazione e tanta esperienza maturata nel mondo della comunicazione. Prima di intraprendere la carriera nel settore dei media, Teri ha lavorato nel mondo bancario. Una strada che sembrava ormai definita, ma che a un certo punto ha deciso di lasciare per inseguire la sua vera vocazione. Le prime esperienze arrivano nelle emittenti radiofoniche palermitane, dove si fa conoscere come speaker e conduttrice, affiancando all’attività radiofonica anche la presentazione di eventi e manifestazioni.

Successivamente sceglie di trasferirsi a Roma, una decisione coraggiosa che segna una svolta decisiva nella sua carriera. Nella Capitale lavora per alcuni anni in una delle radio del gruppo Dimensione Suono, consolidando ulteriormente le proprie competenze professionali e affinando il rapporto con il pubblico. Il percorso prosegue poi all’interno del gruppo Rai, dove entra a far parte di una delle emittenti radiofoniche della concessionaria pubblica, Radio Tutta Italiana, esperienza che le consente di crescere ulteriormente e di farsi apprezzare nel panorama radiofonico nazionale. Oggi arriva il debutto televisivo su Rai 1 con “Linea Med”, un appuntamento che rappresenta non solo una soddisfazione personale, ma anche un motivo di orgoglio per la città di Marsala, che vede una propria concittadina raggiungere un importante traguardo nel mondo dell’informazione e dell’intrattenimento nazionale.