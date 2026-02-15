Altre scosse di terremoto intorno alla Sicilia. La più forte a 100 km da Trapani

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma continua a rilevare scosse sismiche tra il Tirreno Meridionale e il versante settentrionale della Sicilia. Dopo gli episodi della notte scorsa, altri eventi sismici sono stati rilevati tra il pomeriggio e la sera. La scossa più forte è stata registrata in mare, intorno alle 22, con magnitudo 3.6 ML, a poco meno di 100 km da Trapani. Un’altra scossa era stata rilevata nel pomeriggio, poco dopo le 18, con magnitudo 2.0 ML ed epicentro a circa 90 km dalle coste palermitane. Infine, una terza scossa è stata registrata sul versante orientale dell’isola dai sismografi dell’Ingv alle 23.15, con epicentro a 32 km dal litorale di Messina.