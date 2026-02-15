Al Cine-teatro Olimpia di Campobello arrivano Toti e Totino

Il secondo appuntamento della rassegna “Il Bello di Sicilia 3” si terrà domenica 22 febbraio, alle ore 18.30, al cine-teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” di Campobello di Mazara, con Toti e Totino, una delle coppie più riconoscibili della comicità siciliana contemporanea, che porterà in scena “Tutto quanto fa spettacolo”. Attivi da anni tra teatro e televisione, Toti e Totino sono noti soprattutto per la partecipazione alla trasmissione televisiva “Insieme” su Antenna Sicilia e apprezzati per i loro sketch basati su equivoci e personaggi stravaganti. Attraverso un linguaggio comico immediatamente riconoscibile, fondato sull’uso del dialetto, sulla gestualità e su una forte intesa scenica, i due comici si esibiranno in un divertente spettacolo che mixa diversi generi di teatro e cabaret, capace di divertire il pubblico con ironia, improvvisazione e con le contraddizioni del quotidiano.

La terza edizione della rassegna “Il Bello di Sicilia” è promossa dalla Quintosol Production con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione e con il contributo del Libero Consorzio Provinciale di Trapani. Direttori artistici del cartellone sono Piero Di Stefano e Giacomo Maltese. È possibile acquistare i biglietti presso il punto vendita Sole Luna – Telefonia, in via Garibaldi, e sul sito www.ticketzeta.it.

Info e contatti:

– info@quintosol.it;

– +39 347 1734512