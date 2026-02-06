Marsala paralizzata dal trasporto pubblico: il Movimento Popolare alza la voce per i cittadini dimenticati

Marsala, città di mare e di storia, merita un trasporto pubblico all’altezza della sua vivacità. Invece, oggi i marsalesi combattono quotidianamente con un servizio inadeguato: linee incomplete, orari impossibili e attese infinite che colpiscono soprattutto le periferie e le zone rurali. Il Movimento Popolare denuncia con forza questa grave carenza, che sta soffocando la mobilità di migliaia di persone. Immaginate un anziano che deve attraversare la città per una visita medica, uno studente che perde ore per raggiungere la scuola, un lavoratore pendolare esausto dopo una giornata in fabbrica, o una famiglia monoreddito che non può permettersi l’auto. La soppressione della linea circolare ha trasformato questi disagi in un incubo quotidiano, isolando le fasce più fragili della popolazione e accentuando le disuguaglianze sociali.

Richieste immediate: basta rinvii!

Il Movimento Popolare non si limita a protestare: chiede azioni concrete e immediate. Primo fra tutti, il ripristino della linea circolare, con un percorso integrato che colleghi centro storico, periferie e circonvallazione. Questa linea deve diventare il cuore pulsante della mobilità marsalese, garantendo accessibilità a tutti i quartieri senza discriminazioni.

Proposte concrete per un trasporto moderno

Per superare il caos attuale e rendere il servizio efficiente, funzionale e al passo coi tempi, il Movimento Popolare avanza un piano ambizioso ma realistico:

Linea circolare potenziata: Corse regolari e frequenti, con partenze ogni 15-20 minuti nelle

ore di punta, per fluidificare gli spostamenti urbani.

Linee dedicate alle contrade: Collegamenti affidabili per le zone rurali, con orari certi che

rispettino i ritmi di agricoltori, pendolari e residenti sparsi nel territorio. Hub centrale di scambio: Un polo unico nel centro città, dove tutte le linee convergono,

facilitando i cambi rapidi e riducendo le attese. Linea diretta per l’Aeroporto Trapani-Birgi: Un servizio essenziale per turisti, viaggiatori

d’affari e marsalesi che volano low-cost, trasformando Marsala in un hub più competitivo. Agevolazioni tariffarie intelligenti: Biglietti unici giornalieri/settimanali e abbonamenti

agevolati per residenti, studenti, anziani e famiglie, per rendere il trasporto accessibile a

tutti. Trasparenza totale: App e pannelli informativi aggiornati in tempo reale con orari,

deviazioni e percorsi, per dire addio alle sorprese.

Queste misure non sono utopie: comuni vicini come Trapani e Palermo le hanno già adottate con successo, riducendo il traffico del 20-30% e migliorando la qualità della vita.

Verso una Marsala inclusiva e sostenibile

Un trasporto pubblico efficiente non è un lusso, ma un diritto fondamentale. Ridurrà il traffico

veicolare, tagliando inquinamento e stress; favorirà l’inclusione sociale, unendo centro e periferie;

e migliorerà la qualità della vita di ogni cittadino, dal giovane al nonno. Il Movimento Popolare è al

fianco dei marsalesi: unitevi a noi per pretendere cambiamenti veri. . Se vuoi sostenere o

candidarti, chiama il 392 5244956. Immagina una Marsala con trasporti efficienti, ambiente pulito,

centri urbani rigenerati, movida vibrante e lavoro per tutti. Questo è il piano del Movimento

Popolare Arcobaleno, unisciti alla rivoluzione del buonsenso. Insieme, riprendiamo la nostra città!

(messaggio autogestito a pagamento)