Inchiesta per corruzione nella sanità, rigettato l’appello della Procura per Cuffaro





Il tribunale del Riesame di Palermo ha respinto l’appello della Procura che aveva chiesto l’aggravamento della posizione di Totò Cuffaro, l’ex presidente della Regione siciliana indagato e già agli arresti domiciliari con le ipotesi di corruzione, falso e turbativa d’asta.

I pm chiedevano di ripristinare – anche nella valutazione e nella durata delle misure cautelari – altre ipotesi di corruzione e l’associazione a delinquere (ritenuta inammissibile), ma i giudici hanno confermato l’ordinanza del gip e le hanno negate, accogliendo le tesi e le eccezioni difensive degli avvocati.

La corruzione che gli inquirenti volevano ribadire era stata contestata, oltre che a Cuffaro, anche al deputato regionale della Dc Carmelo Pace, all‘imprenditore Alessandro Vetro di Favara e al direttore del Consorzio di bonifica Giovanni Tomasino.

Lo stesso Tribunale ha pure rigettato la richiesta di sequestro preventivo di 25 mila euro, inizialmente considerati una tangente pagata dall’imprenditore agrigentino, e la riqualificazione della vicenda Dussmann (appalto servizi dell’Asp di Siracusa) in corruzione e non come traffico di influenze illecite, così come già deciso dal giudice per le indagini preliminari Carmen Salustro.