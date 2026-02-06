Il derby dei derby al Palasport San Carlo: il Marsala Futsal riceve la capolista Messina

Il derby dei derby si giocherà sabato 7 febbraio alle ore 16 al Palasport San Carlo. A Capo Boeo infatti arriva la capolista Messina che sfiderà il Marsala Futsal 2012 per una gara d’alta classifica. La 14ª giornata di Campionato serie A2 Girone D – una competizione breve e per questo intensa per numero di squadre e competitività – vedrà i peloritani e i lilybetani in una gara che non mancherà di essere una vera battaglia tecnica e sportiva, con Mister Tutilo che sta preparando gli azzurri di testa e di gambe. D’altronde il Palasport è sempre un fortino per il Marsala Futsal. Il Messina si trova a 28 punti, il Marsala a 24 assieme alla Gear, ridurre la distanza significa puntare all’obiettivo di stagione che è portare a casa il Campionato o, nelle meno rosee delle ipotesi, arrivare ai play off.

A parlare nel pre-gara è Matteo De Bartoli: “Sarà la gara più importante del Campionato, anche perchè sarà la prima in classifica contro una seconda, quindi sarà un bellissimo spettacolo. Sappiamo che giochiamo contro una delle migliori squadre del Girone D di A2, ci stiamo per questo preparando bene e speriamo di prendere i 3 punti”. C’è anche da riscattare la gara di andata vinta dal Messina in casa per 8 a 3: “All’andata è stata veramente una bella gara anche se non ho giocato, ma i miei compagni hanno fatto una grande gara, ogni partita però, ha il suo percorso e purtroppo finì così, fu un rammarico. Noi al momento siamo concentrati, abbiamo preso un punto sabato scontro contro la Gear ed è stato significativo per noi. Il Mister ci sta dimostrando anche fuori dal campo che dobbiamo vincere anche per questo la gara di sabato e siamo pronti. Aspettiamo calorosamente il nostro pubblico come in ogni gara al Palasport”.

Pronto ad aspettare i messinesi ‘al varco’ anche Matia Felder: “Sarà una partita dura, come tutte, perchè per noi sono tutte finali come quella contro la Gear Piazza Armerina. Sappiamo che abbiamo bisogno dei tre punti ma abbiamo la consapevolezza di giocare in casa, con la nostra gente che ci sostiene e sono dettagli che decidono un certo tipo di partite e noi dobbiamo fare meglio del sabato precedente”. Felder parla del suo ruolo all’interno del gruppo che per la prima volta ha ritrovato quest’anno, in corsa: “Mi devo ancora abituare al mio ruolo, perchè non sono un pivot fisso, ma facciamo il pressing che il Mister ci chiede e io devo lavorare di più lì e in fase difensiva dobbiamo aggiustare qualcosa, ma stiamo bene”. L’obiettivo è semplice: “Dobbiamo vincere la partita, dobbiamo accorciare questi 4 punti che sono sopra di noi”. La gara sarà diretta da: Giuseppe Mansueto (sez. di Treviso) Arbitro 1, Flavio Pines (sez. di Basso Friuli) Arbitro 2, Gaspare Giarratano (sez. di Agrigento) crono.