Trapani, demolito dopo 17 anni l’immobile pericolante di vicolo Sardo

Dopo 17 anni di attese e numerose ordinanze rimaste inascoltate, arriva la svolta per l’immobile pericolante di vicolo Sardo, all’angolo con piazza Bardai, nel cuore del centro storico di Trapani. Il sindaco Giacomo Tranchida ha firmato l’ennesima ordinanza che imponeva ai proprietari di procedere con la demolizione entro tre giorni dalla notifica. Appurata la reiterata inerzia, il Comune ha deciso di intervenire direttamente, con un costo stimato di circa 70 mila euro, che sarà poi addebitato ai proprietari.

“Considerato il peggioramento delle condizioni statiche dell’immobile, aggravate dagli ultimi episodi di maltempo, e il mancato intervento dei proprietari, abbiamo ordinato e avviato direttamente i lavori di demolizione – spiega il sindaco Tranchida –. L’obiettivo è eliminare ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità e restituire ai trapanesi un’area del centro storico libera da un edificio che ne deturpava bellezza e sicurezza. Ringrazio l’assessore Virzi e i cittadini per la collaborazione e la pazienza. Le procedure burocratiche sono complesse, ma tempi delle carte e della pazienza hanno un limite”. Con questa azione, l’Amministrazione comunale punta a rendere Trapani una città più sicura, pulita e accogliente, riaffermando il diritto dei cittadini a vivere senza rischi nel cuore storico della città.