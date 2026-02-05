Navarra Editore: dentro i libri, fuori dalle pagine

Settimana dopo settimana, questo spazio accompagnerà i lettori tra libri e storie che attraversano il presente. È qui che Navarra Editore racconterà le sue novità editoriali e le iniziative culturali che nascono attorno ai libri: presentazioni, incontri, progetti e percorsi di impegno civile. Uno spazio on line per seguire da vicino un’editoria che non si limita a pubblicare, ma sceglie di prendere posizione.

Navarra Editore è una casa editrice indipendente siciliana che da oltre vent’anni lavora sui temi dell’impegno civile e della trasformazione sociale. Attraverso la saggistica e la narrativa indaga le questioni centrali del nostro tempo – dalla legalità ai diritti umani, dalle migrazioni all’ambiente, dalla storia ai fenomeni politici e sociali – affiancando all’attività editoriale un’intensa progettazione culturale sul territorio.

Con sede a Palermo dal 2007, Navarra Editore promuove un’idea di pubblicazione fondata sull’indipendenza e sulla qualità. Accanto ai libri, organizza presentazioni, festival, incontri e iniziative sociali, collaborando con associazioni, scuole e realtà del terzo settore, nella convinzione che la cultura sia uno strumento attivo di partecipazione e cambiamento.

Sulle colonne di itacanotizie troveranno posto libri, autori, incontri e idee che nascono da un’editoria attenta al presente e alle sue contraddizioni. Un appuntamento per raccontare non solo ciò che viene pubblicato, ma ciò che accade intorno ai libri: perché leggere, oggi, è anche un modo per prendere parte.

