A Misiliscemi parte il cantiere per il nuovo asilo nido a Locogrande

Ha preso il via ufficialmente il cantiere per la costruzione del nuovo asilo nido a Locogrande, nel territorio di Misiliscemi, un progetto strategico pensato per sostenere le famiglie e investire nel futuro dei più piccoli. L’opera, che offrirà spazi moderni, sicuri e accoglienti, è concepita per rispondere alle esigenze di crescita dei bambini e favorire la socializzazione in un ambiente educativo di qualità. “Si tratta di un progetto che guarda al domani – commenta il sindaco Salvatore Tallarita – pensato per offrire spazi a misura di comunità e delle nuove generazioni. Si continua a lavorare per una Misiliscemi sempre più attenta ai bisogni dei cittadini”. Con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale conferma l’impegno nel creare infrastrutture dedicate all’infanzia e nel promuovere servizi fondamentali per il benessere delle famiglie del territorio.