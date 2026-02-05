Mazara: rottura della condotta idrica di contrada Fiumara per caduta massi

Il Comune di Mazara del Vallo segnala possibili interruzioni o riduzioni del servizio idrico in diverse aree della città, tra cui il Centro storico, via Marsala alta, Makara, via Potenza e Casa Santa. Il problema è stato causato dal crollo di alcuni massi sulla scarpata all’interno del letto del fiume in contrada Fiumara, che ha danneggiato la condotta dei pozzi Messina 1 e Messina 2. I tecnici del Servizio idrico sono già al lavoro sul posto per valutare l’entità del danno e avviare gli interventi di riparazione. L’Ufficio tecnico del Comune invita i cittadini a segnalare eventuali criticità e a prestare attenzione a possibili riduzioni o sospensioni temporanee dell’erogazione nelle zone interessate.