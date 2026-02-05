Marsala: arrestata una donna per furto di energia elettrica

I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nell’area del centro storico, nell’ambito delle determinazioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’esito del servizio è stata arrestata una donna per furto, denunciato un uomo per detenzione illecita di stupefacenti e una terza segnalata alla Prefettura di Trapani per l’illecito amministrativo di cui all’art. 75 d.p.r. 309/1990 quale assuntore per finalità non terapeutiche di sostanza stupefacente con contestuale sequestro amministrativo della sostanza stupefacente tipo hashish rinvenuta. La donna marsalese di 45 anni è stata sorpresa, nel corso di un controllo domiciliare, in possesso di un allaccio abusivo alla corrente pubblica mediante un collegamento artigianale ad un palo dell’illuminazione e pertanto è stata tratta in arresto per furto aggravato.

Il giovane 19enne marsalese invece è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa 50 gr. di hashish, quindi denunciato per detenzione illecita di stupefacenti. All’esito del servizio sono state identificate circa 40 persone, controllate 20 autovetture ed elevate n 12 contravvenzioni al cds.